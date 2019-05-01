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Конфликтующие стороны в Сирии согласовали часть спорных вопросов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен рассказал о процессе сближения позиций сирийского правительства и оппозиции по формированию конституционного комитета.

"Нам уже удалось сблизить позиции по многим спорным вопросам. Хотя принято считать, что ничего не согласовано до тех пор, пока не будет согласовано все, у нас уже есть четкое понимание функционирования сбалансированных механизмов сопредседательства, механизмов принятия решений, роли ООН и ряда других вопросов", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

По его словам, стороны заняли конструктивную позицию по всем этим вопросам.

Педерсен призвал правительство Сирии и оппозицию пойти на компромисс для окончательного согласования состава и мандата конституционного комитета.

"Я делаю все возможное для того, чтобы наладить доверие, что стало бы первым шагом в сторону запуска политического процесса между сирийским правительством и оппозицией в Женеве", - отметил представитель ООН.

Он также приветствовал результаты встречи по Сирии в Астанинском формате, которая прошла 25-26 апреля.

Сирия ООН

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