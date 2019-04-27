Тела 15 человек обнаружены на востоке Шри-Ланки после взрыва

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тела 15 человек обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, сообщило в субботу издание Ada Derana.

По его словам, в пятницу произошло несколько взрывов и перестрелок в Саинда-Маруду в городе Калмунай. На месте одного из взрывов обнаружены тела шести мужчин, трех женщин и шести детей. Еще двое ранены, сейчас они госпитализированы.

Серия взрывов произошла в трех гостиницах и трех церквях Шри-Ланки в минувшее воскресенье, когда католический мир праздновал Пасху. Погибли 253 человека.

Полиция Шри-Ланки задержала более 70 человек по подозрению в причастности к взрывам, однако не исключает, что часть подозреваемых все еще остается на свободе.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ.