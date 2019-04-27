Поиск

Тела 15 человек обнаружены на востоке Шри-Ланки после взрыва

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Тела 15 человек обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, сообщило в субботу издание Ada Derana.

По его словам, в пятницу произошло несколько взрывов и перестрелок в Саинда-Маруду в городе Калмунай. На месте одного из взрывов обнаружены тела шести мужчин, трех женщин и шести детей. Еще двое ранены, сейчас они госпитализированы.

Серия взрывов произошла в трех гостиницах и трех церквях Шри-Ланки в минувшее воскресенье, когда католический мир праздновал Пасху. Погибли 253 человека.

Полиция Шри-Ланки задержала более 70 человек по подозрению в причастности к взрывам, однако не исключает, что часть подозреваемых все еще остается на свободе.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Шри-Ланка

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын вернулся на поезде в Северную Корею

Ким Чен Ын вернулся на поезде в Северную Корею

Отец приговоренной в США Бутиной выразил надежду на условия ее содержания

Япония и США договорились сохранить санкции в отношении КНДР

В МИД Украины рассказали о работе над новыми антироссийскими санкциями

В МИД Украины рассказали о работе над новыми антироссийскими санкциями

ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро

ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро

Опрос The Hill показал отставание Трампа от соперника по президентской гонке

Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении экспорта нефти

Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении экспорта нефти

Что произошло за день: пятница, 26 апреля

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

Российский эксперт по химоружию не смог выступить в СБ ООН из-за отказа в визе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');