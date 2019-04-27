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Тела еще восьми погибших извлекли из шахты под Луганском

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов тела еще восьми горняков, погибших в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, судьба четырех шахтеров остается неизвестной, сообщает в субботу Луганский информационный центр со ссылкой на МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

"26 апреля в 21:10 горноспасатели обнаружили тела трех пострадавших без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола. 27 апреля в 01:55 были обнаружены тела трех шахтеров без признаков жизни на расстоянии 350 м от главного наклонного ствола при ведении работ по восстановлению выработки для дальнейшего обследования. В 04:02 (27 апреля) горноспасатели обнаружили тела еще двух пострадавших без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются поиски четырех горняков.

Взрыв на шахте произошел в четверг, в этот момент в забое находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров. МЧС России направило своих сотрудников в ЛНР для помощи местным коллегам.

Во втором полугодии 2014 года работа этой шахты была приостановлена, а в январе 2018 года она возобновила производство угля, потребителями которого были, в частности, металлургические предприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики.

ЛНР

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