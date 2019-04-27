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Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским

По его словам, надо будет в первую очередь говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины

Путин назвал главную тему возможных переговоров с Зеленским
Владимир Зеленский на выборах президента Украины 21 апреля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

При этом Путин подчеркнул: "К сожалению, господин Зеленский уже заявил перед выборами, что он не собирается подписывать декрет или указ об амнистии, во-первых, и во-вторых (не собирается - ИФ) предоставить этим территориям (Отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины - ИФ) особый статус".

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений, а как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР и ДНР. Я бы с удовольствием задал бы ему эти вопросы, подискутировал бы на эти темы", - добавил российский президент.

Напомнив, что за Зеленского проголосовало большое количество украинских граждан, президент РФ высказал мнение, что "прежде всего люди ожидают от будущего политического руководства Украины решения именно этих вопросов".

На вопрос журналиста, когда Путин "может предстать перед Зеленским", он ответил: "Знаете, Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, он не господь бог и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве".

Шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента на Украине, которые прошли 21 марта, набрав более 73% голосов. Никаких контактов между российским лидером и избранным президентом Украины пока не было.

В Кремле заявили, что направлять поздравления Зеленскому преждевременно. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, говорить о возможности совместной работы глав двух государств также пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - добавил он.

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