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Зеленский согласился обменять пленных в Донбассе по формуле "всех на всех"

Избранный президент Украины против того, чтобы прибегать к "языку угроз"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что готов к переговорам для урегулирования ситуации на Донбассе, но предлагает не прибегать к языку угроз.

"Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате "всех на всех". Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова", - говорится в заявлении В.Зеленского в ответ на высказывания президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в субботу в Пекине.

Владимир Зеленский указал, что с Украиной и украинцами не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления. "Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса. Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять", - отметил он.

"Я действительно не бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед ним. Никто не попадет сразу в рай. Сначала будет суд", - добавил Зеленский.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин сообщил, что не исключает встречи и переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины", - сказал Путин пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Украина Владимир Зеленский

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