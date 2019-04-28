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Си Цзиньпин выдал в себе поклонника "Игры престолов"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин оказался поклонником сериала "Игра престолов", последний сезон которого телеканал HBO начал показывать в середине апреля. Это выяснилось во время встречи китайского лидера с иностранной делегацией в Пекине, сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на человека, присутствовавшего на переговорах.

Си удивил гостей и своих помощников фразой с отсылкой к фантазийному миру сериала: "Мы все должны приложить усилия, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в хаотичные войны Семи королевств Вестероса".

"Игра престолов" очень популярна в Китае. Аудитория сериала в стране насчитывает десятки миллионов человек. Однако китайским зрителям его показывают в усеченном виде, цензурируя многие сцены секса и насилия. Отвечая на вопрос, какой вариант показывают Си, - оригинальный или урезанный - источник издания рассказал, что председатель КНР из-за плотного графика и нехватки времени смотри еще более сокращенную версию.

"Мы называем ее бриллиантовой версией", - пошутил он.

Представители высшего руководства КНР обычно открыто не рассказывают о своих хобби и увлечениях. Однако о Си с его собственных слов известно, что он любит кино и литературу. Лидер Китая считается большим поклонником голливудских фильмов, среди его фаворитов - "Крестный отец" и "Спасти рядового Райана".

Си Цзиньпин Китай Игра престолов

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