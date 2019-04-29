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Полиция задержала мужчину, грозившего взорвать на Пасху все храмы и синагоги в Киеве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, сообщившего в полицию по телефону, что на Пасху все церкви и синагоги в Киеве будут подорваны, сообщил департамент коммуникации национальной полиции Украины.

Уже через час полицейским удалось задержать лжеминера неподалеку от таксофона, по которому был совершен звонок. Правоохранительные органы выяснили, что ранее мужчина уже неоднократно оставлял аналогичные сообщения.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины.

Кроме того, в воскресенье в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что оставил гранату в церкви, когда освящал кулич. В ходе проверки, гранату не нашли, и позже полиция задержала лжеминера - им оказался 16-летний житель Индустриального района Харькова . Как выяснилось, он таким образом решил пошутить, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Позже полицейские Львова получили сообщение и о минировании семи храмов в центре города, однако эта информация также не подтвердилась.

Украина Киев

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