Экс-главе Каталонии Пучдемону запретили участвовать в выборах в Европарламент
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Испании в понедельник отказала бывшему председателю правительства Каталонии Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться на выборах в Европейский парламент, сообщает агентство EFE.
Такие же решения приняты в отношении бывших советников его правительства Антони Комина и Клары Понсати.
Таким образом, избирком поддержал жалобы, поданные Народной и Гражданской партиями. Причина отказа связана с тем, что они не находятся на территории Испании, скрываясь от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 года они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.
Пучдемон, Комин и Понсати планировали выступить на европейских выборах от каталонской партии "Вместе за Каталонию" в рамках блока "Свободные за Европу".
Источники в партии "Вместе за Каталонию" сообщили, что намерены опротестовать решение Центральной избирательной комиссии Испании.
Выборы в Европейский парламент пройдут в Испании 26 мая.
Референдум о независимости Каталонии
1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
Затем правительство Испании применило 155 статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого бывший глава правительства Каталонии Пучдемон бежал в Бельгию, а нескольких его соратников взяли под стражу.
В февраля в испанском Верховном суде начался процесс над 12 лидерами каталонского движения за независимость, которые обвиняются в подготовке и проведении референдума и одностороннем провозглашении независимости.