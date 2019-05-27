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Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

Для того, чтобы занять свое место, бывшему главе Каталонии придется сначала приехать в Мадрид

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент
Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон
Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и его бывший заместитель Ориол Жункерас добились избрания в Европейский парламент, сообщает в понедельник El Pais.

Однако пока неясно, смогут ли политики в действительности занять свои места, поскольку они оба являются фигурантами судебных разбирательств в Испании.

Референдум в Каталонии

Пучдемон сейчас находится в Бельгии, куда он бежал от испанского правосудия после референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. Для того, чтобы занять место в Европарламенте, ему придется сначала вернуться в Испанию.

Жункерас сейчас находится под стражей в Испании: его обвиняют в подготовке и проведении нелегитимного референдума 2017 года о статусе Каталонии.

Между тем, адвокат Пучдемона Гонсало Бойе заявил El Pais, что его подзащитный несмотря ни на что намерен присутствовать на инаугурационной сессии 2 июля в Страсбурге. При этом он не уточнил, как именно он планирует этого добиться.

Пучдемон бежал в Бельгию вскоре после отстранения от должности главы женералитата в конце октября 2017 года. В Испании против него и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях после проведения референдума о независимости Каталонии, он может быть задержан при возвращении в страну.

Карлес Пучдемон Каталония Испания Европарламент

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