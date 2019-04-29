Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России) Абу Бакр аль-Багдади появилось в интернете. Об этом сообщает в понедельник сайт SITE, отслеживающий активность исламских радикалов в интернете.

На этой видеозаписи аль-Багдади обсуждает бои при населенном пункте Багуз - последнем оплоте ИГ в Сирии, сообщает о гибели большого количества боевиков. Кроме этого, он говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье. 21 апреля в результате серии взрывов на острове погибли более 250 человек, почти 500 получили ранения. Ответственность за теракты ранее взяла на себя ИГ.

1) BREAKING: #ISIS" Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn — Rita Katz (@Rita_Katz) 29 апреля 2019 г.

Где и когда сделана запись не сообщается.

Прежде кадры с аль-Багдади распространялись в июле 2014 года, когда он был показан в Большой мечети иракского города Мосула.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако официального подтверждения этой информации не поступало.