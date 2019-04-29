На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции (АЭС) произошел пожар из-за повреждения трансформатора, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на начальника управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петра Кратика.

По его словам, в 21:03 из-за повреждения автотрансформатора в связи с последующим его возгоранием произошло отключение блока номер 3.

В 22:00 пожар был ликвидирован, причины устанавливаются.

В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки. На энергоблоке 2 проходит капитальный ремонт, сообщает сайт АЭС.

"По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационный фон и экологическое состояние не менялись", - подчеркнул Кратик.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в понедельник в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

В 22:05 пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет.