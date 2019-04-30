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Трамп и его семья подали иск против Deutsche Bank и Capital One

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One.

"Это дело связано с повестками в Конгресс, которые не имеют законной цели. Повестки были выданы, чтобы преследовать президента Дональда Трампа, рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба. Нет никаких оснований для установления какой-либо иной цели, кроме политической", - следует из иска, поданного в суд южного округа Нью-Йорка.

В связи с этим истцы просят суд вынести решение в свою пользу и признать, что повестки Конгресса недействительны и не могут быть исполнены.

Кроме того, они просят суд запретить Deutsche Bank и Capital One "раскрывать, доставлять или предоставлять запрашиваемую информацию или иным образом выполнять повестки в суд".

Ранее сообщалось, что комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили повестки Deutsche Bank и некоторым другим финансовым организациям в рамках расследования дела о финансах американского президента. Американские следователи подозревали, что иностранные субъекты, в том числе Россия, могли влиять на Дональда Трампа или членов его семьи.

Deutsche Bank Capital One Дональд Трамп

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