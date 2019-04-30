Полиция нашла боеприпасы в новозеландском Крайстчерче, в марте пережившем теракт

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция новозеландского города Крайстчерч, где полтора месяца назад произошло нападение на две мечети, обнаружила в одном из домов сверток со взрывным устройством и боеприпасы, сообщает во вторник полиция страны.

Схрон был найден в заброшенном доме на улице Ньюкасл, говорится в заявлении на сайте управления полиции. В дом прибыли саперы и обезвредили содержимое свертка.

Кроме того, полиция Крайстчерча задержала 33-летнего местного жителя, он оказывает содействие следствию. Полиция не сообщает, имеет ли он какое-либо отношение к обнаруженным боеприпасам.

15 марта в двух мечетях Крайстчерча - в центре и в в предместье этого города Линвуде - произошла стрельба. В результате двух нападений погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.