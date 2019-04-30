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Гуайдо заявил о готовности армии Венесуэлы помочь в свержении Мадуро

Лидер оппозиции отметил, что он проводит встречи с командирами основных подразделений армии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро, завил во вторник лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

По словам Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Ранее сообщалось, что Гуайдо намерен 1 мая дать старт финальной фазе операции по свержению Мадуро.

В январе Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, некоторые страны ЕС и другие государства официально признали его временным президентом или выразили ему поддержку.

Президента Венесуэлы Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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Венесуэла Хуан Гуайдо Николас Мадуро

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