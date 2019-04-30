Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Столкновения близ авиабазы "Ла-Карлота" в Венесуэле Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, захотевших сменить власть в стране, сообщил во вторник министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал Родригес в твиттере.

Эта транспортная развязка расположена в Каракасе близ авиабазы "Ла-Карлота". Ранее во вторник сообщалось, что эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Он заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

По словам Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает оппозиционер, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Вблизи авиабазы, на которой ранее выступил Гуайдо распылили слезоточивый газ, сообщает во вторник агентство Associated Press, не уточняя, кто именно это сделал. Предположительно, газ был распылен непосредственно с территории авиабазы.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной, военные продолжают службу в обычном режиме, сообщает агентство EFE. По его словам, вооруженные силы Венесуэлы "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".