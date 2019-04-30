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Зеленский приехал на встречу с главой Православной церкви Украины

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводят встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, сообщается на странице ПЦУ в фейсбуке во вторник.

Детали встречи не приводятся. Сообщение проиллюстрировано фотографией Зеленского и митрополита Епифания.

Ранее во вторник ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом Украины. Согласно итоговым данным, он набрал 73,22% голосов избирателей, а его соперник Петр Порошенко - 24,45% голосов.

22 апреля митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, представляющий Украинскую православную церковь, поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и выразил надежду, что политик положит конец вмешательству государства в церковные дела.

Митрополит Онуфрий заверил Зеленского, что он может рассчитывать на "безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества".

15 декабря 2018 года объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал руководителя этой структуры. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Украина Владимир Зеленский

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