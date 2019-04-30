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Зеленский встретится с предстоятелем УПЦ Московского патриархата

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский помимо встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием встретится с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

Кроме того, он посетит "почетного патриарха" Филарета.

Ранее во вторник Зеленский встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и обсудил вызовы, которые стоят перед страной, в частности, войну на Донбассе, борьбу с коррупцией и бедностью, а также вопросы взаимоотношения государства и церкви.

Владимир Зеленский Украина

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