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Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

"Бабича отзывают из Белоруссии", - сказал во вторник собеседник агентства.

Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально "в ближайшее время".

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В Минске не комментируют предполагаемую отставку российского посла. В частности, источник в дипломатических кругах сказал "Интерфаксу", что "официального решения нет" и поэтому данную информацию "не комментируем".

В пресс-службе посольства РФ в Минске также сказали, что не комментируют ситуацию.

Ранее в апреле Бабич стал объектом критики белорусского МИД, который посчитал, что диломат разрушает отношения между двумя странами.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы МИД.

Таким образом в министерстве отреагировали на заявления Бабича о безосновательности слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

Михаил Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.

Ранее он занимал должность полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Михаил Бабич Белоруссия

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