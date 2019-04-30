Поиск

Бабича на посту посла РФ в Белоруссии заменит сенатор Мезенцев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нынешнего посла РФ в Минске Михаила Бабича, которого как ожидается, на днях отзовут с должности, заменит сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи со соотечественниками

В миреМихаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в БелоруссииМихаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в БелоруссииЧитать подробнее

"На 100 процентов можно утверждать, что Бабича сменит Мезенцев", - сказал во вторник собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Мезенцев является членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области.

Ранее источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил "Интерфаксу" Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии. Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально "в ближайшее время".

Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.

В Минске ожидаемую отставку российского посла пока не комментируют.

Ранее МИД Белоруссии неоднократно критиковал поведение и высказывания Бабича.

Последним поводом для полемики стали высказывания Бабича по поводу заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС, сделанных в ходе президентского послания парламенту и народу 19 апреля. Лукашенко заявил, что строительство обойдется менее чем в $7 млрд, Бабич же заявил, что президента ввели в заблуждение и Россия стоимость АЭС никогда не называла.

Белоруссия Михаил Бабич

Новости по теме

Новости

Порошенко и Зеленский договорились о встрече

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Тысячи японцев заполонили перекресток семи дорог в Токио в ожидании новой эры

Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок

Бутина заявила, что экс-сенатор Торшин отказался от контактов с ее семьей

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Переворот в Венесуэле

Очевидцы сообщили о стрельбе близ авиабазы в Каракасе

Переворот в Венесуэле

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа
Переворот в Венесуэле

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Белоруссия остановила прием нефти из РФ для вытеснения грязной

Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины

Владимир Зеленский объявлен избранным президентом Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');