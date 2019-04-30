Бабича на посту посла РФ в Белоруссии заменит сенатор Мезенцев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Нынешнего посла РФ в Минске Михаила Бабича, которого как ожидается, на днях отзовут с должности, заменит сенатор Дмитрий Мезенцев, сообщил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи со соотечественниками

"На 100 процентов можно утверждать, что Бабича сменит Мезенцев", - сказал во вторник собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Мезенцев является членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области.

Ранее источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил "Интерфаксу" Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии. Он уточнил, что ситуация может быть оформлена официально "в ближайшее время".

Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года.

В Минске ожидаемую отставку российского посла пока не комментируют.

Ранее МИД Белоруссии неоднократно критиковал поведение и высказывания Бабича.

Последним поводом для полемики стали высказывания Бабича по поводу заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стоимости Белорусской АЭС, сделанных в ходе президентского послания парламенту и народу 19 апреля. Лукашенко заявил, что строительство обойдется менее чем в $7 млрд, Бабич же заявил, что президента ввели в заблуждение и Россия стоимость АЭС никогда не называла.