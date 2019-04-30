Болгария осталась должна "Газпрому" 100 млн евро за "Южный поток"

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.

В материалах "Газпрома" сообщается, что компания Gazprom EP International BV предоставила "Болгарскому энергетическому холдингу" (БЭХ) долгосрочную кредитную линию на 97,7 млн евро.

"В декабре 2014 года ПАО "Газпром" приостановило работы по проекту "Южный поток" с перспективой принятия альтернативных решений. Как следствие, в соответствии с условиями договора займа, процентного дохода от БЭХ не ожидается. Компания ожидает получить только сумму основного долга по займу", - отмечают в "Газпроме".

"В конце 2018 года компания Gazprom EP International BV при поддержке ПАО "Газпром" согласовала условия соглашения об урегулировании, которое будет заключено между БЭХ, Gazprom EP International BV, ПАО "Газпром" и аффилированной стороной "Газпрома" для погашения кредита в полном объеме", - отмечается в материалах "Газпрома".

"Газпром" сформировал резерв под убытки по займу в размере $307 млн.

Суммарно убытки "Газпрома" из-за отказа Болгарии строить "Южный поток" политики оценили в 800 млн евро.

Год назад премьер Болгарии Бойко Борисов на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным заметил, что сумму "примерно 800 миллионов евро "Газпром" и президент Путин не потребовали от нас выплатить итальянским компаниям за те платформы, которые они привезли в порт Бургаса".

Путин в связи с этим добавил: "Неустойку заплатил "Газпром". Общие потери "Газпрома" в связи с отказом от "Южного потока" составили примерно 800 миллионов евро. Списали это в убыток".

В апреле 2019 года итальянская строительная компания Saipem, которая должна была выступить подрядчиком строительства газопровода "Южный поток", подписала с "Газпромом" (South Stream BV) мировое соглашение по урегулированию арбитражного спора относительно контракта на строительство газопровода.

Проект "Южный поток" предполагал прокладку из России в Болгарию через Черное море 4 ниток газопровода общей мощностью 63 млрд куб. м в год. В 2014 году Болгария под нажимом Евросоюза приостановила работы по реализации проекта до приведения его в соответствие с европейским законодательством. На это "Газпром" ответил отменой проекта и запустил альтернативный морской газопровод - до Турции.