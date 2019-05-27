Завершение строительства газовой перемычки между Грецией и Болгарией перенесли на 2021 год

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с закупочными процедурами задержали начало строительства газопровода-перемычки между Грецией и Болгарией Interconnector Greece-Bulgaria (IGB).

Непосредственно строительство газопровода начнется не ранее сентября, сообщили "Интерфаксу" компании-операторе строительства газопровода, при том, что церемония старта проекта и состоялась на минувшей неделе на границе двух стран.

Оператору проекта ICGB AD (совместное предприятие Bulgarian Energy Holding и IGI Poseidon) было запрещено подписывать контракт с выбранным EPC-подрядчиком из-за того, что проигравшие участники тендера его оспорили. Подписание контракта ожидается в ближайшие несколько недель, при том, что еще могут последовать дальнейшие апелляции и новые задержки.

Газопровод соединит Болгарию с Транс-Анатолийским газопроводом (TAP) и позволит стране получать газ из Азербайджана. На первом этапе мощность перемычки составит 3 млрд кубометров в год, она сможет качать газ в обоих направлениях.

Магистраль будет готова не ранее марта 2021 года, а не к концу 2020 года, как ожидалось ранее. Это означает, что Болгарии придется подождать 2021 года, чтобы начать получать азербайджанский газ со второй фазы проекта "Шах-Дениз" (1 млрд куб. м в год).

Но какие-то объемы азербайджанского газа могут попасть в Болгарию через существующую точку приема-сдачи Кулата-Сидирокастро (Kulata-Sidirokastro). Ее пропускная способность составляет 10 млн куб. м в сутки из Болгарии в Грецию и 8 млн куб. м в сутки - из Греции в Болгарию.

Болгария также просила Баку о поставках еще 2 млрд куб. м газа в год. В перспективе мощность IGB может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год, правда сроки реализации этих планов не ясны.

Издание Ekathimerini ранее писало, что строительство газопровода стоимостью 240 млн евро позволит прекратить полную зависимость Болгарии от российского газа и поможет диверсифицировать поставки газа. Отмечается, что в настоящее время Болгария получает весь газ из РФ по газопроводу.