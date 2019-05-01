Спецпрокурор США назвал краткую версию его доклада причиной путаницы в обществе

Роберт Мюллер попросил генпрокурора опубликовать введение и резюме из доклада

Спецпрокурор США Роберт Мюллер Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил генпрокурора США Уильяма Барра в неполном отражении сути доклада о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, сообщает Washington Post.

"Краткое письмо, которое департамент направил Конгрессу и обнародовал во второй половине дня 24 марта, не полностью отражает контекст, характер, суть работы и выводов этого управления", - написал Мюллер в своем послании генпрокурору.

В обществе, по его словам, существует "путаница в отношении критических аспектов результатов расследования". "Это угрожает подорвать главную цель, ради которой департамент назначил специального прокурора: обеспечить полное доверие общественности к результатам расследований", - отметил он.

В своем письме Мюллер попросил Барра опубликовать введение и резюме из его длинного доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Он также предложил, как отредактировать некоторые разделы, чтобы скрыть чувствительные материалы.

Газета сообщает со ссылкой на источник в Минюсте, что У.Барр и Р.Мюллер также разговаривали по телефону. Во время разговора спецпрокурор выразил обеспокоенность тем, что "освещение новостей о расследовании препятствования (правосудию) было ошибочным и создало общественное недопонимание о работе офиса ".

Издание уточняет, что письмо Р.Мюллера было отправлено 27 марта, через несколько дней после того, как генпрокурор опубликовал четырехстраничное письмо с изложением основных выводов расследования спецпрокурора.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Затем Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

В то же время Демократическая партия сразу после публикации отредактированной версии доклада Р.Мюллера потребовала, чтобы ей предоставили дополнительные сведения по расследованию. Также демократы пообещали инициировать новые расследования в отношении президента.

Слушания с участием У.Барра запланированы на среду в юридическом комитете сената, а на четверг - в аналогичном комитете палаты представителей.