Поиск

Спецпрокурор США назвал краткую версию его доклада причиной путаницы в обществе

Роберт Мюллер попросил генпрокурора опубликовать введение и резюме из доклада

Спецпрокурор США назвал краткую версию его доклада причиной путаницы в обществе
Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил генпрокурора США Уильяма Барра в неполном отражении сути доклада о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году, сообщает Washington Post.

"Краткое письмо, которое департамент направил Конгрессу и обнародовал во второй половине дня 24 марта, не полностью отражает контекст, характер, суть работы и выводов этого управления", - написал Мюллер в своем послании генпрокурору.

В обществе, по его словам, существует "путаница в отношении критических аспектов результатов расследования". "Это угрожает подорвать главную цель, ради которой департамент назначил специального прокурора: обеспечить полное доверие общественности к результатам расследований", - отметил он.

В своем письме Мюллер попросил Барра опубликовать введение и резюме из его длинного доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Он также предложил, как отредактировать некоторые разделы, чтобы скрыть чувствительные материалы.

Газета сообщает со ссылкой на источник в Минюсте, что У.Барр и Р.Мюллер также разговаривали по телефону. Во время разговора спецпрокурор выразил обеспокоенность тем, что "освещение новостей о расследовании препятствования (правосудию) было ошибочным и создало общественное недопонимание о работе офиса ".

Издание уточняет, что письмо Р.Мюллера было отправлено 27 марта, через несколько дней после того, как генпрокурор опубликовал четырехстраничное письмо с изложением основных выводов расследования спецпрокурора.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Затем Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

В то же время Демократическая партия сразу после публикации отредактированной версии доклада Р.Мюллера потребовала, чтобы ей предоставили дополнительные сведения по расследованию. Также демократы пообещали инициировать новые расследования в отношении президента.

Слушания с участием У.Барра запланированы на среду в юридическом комитете сената, а на четверг - в аналогичном комитете палаты представителей.

США Дональд Трамп Роберт Мюллер

Новости по теме

Новости

Конфликтующие стороны в Сирии согласовали часть спорных вопросов

Новый император Японии обратился к обществу

Новый император Японии обратился к обществу

Пять военных ранены в ходе беспорядков в Каракасе

Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро

Лидер Кубы осудил угрозы Трампа ввести санкции из-за поддержки Мадуро

Президент Венесуэлы Мадуро пообещал нации не сдаваться "империалистам"

Президент Венесуэлы Мадуро пообещал нации не сдаваться "империалистам"

Глава МИД Кубы заявил об отсутствии кубинских военных в Венесуэле

Помпео пригрозил ответственностью тем, кто прибегает к насилию в Венесуэле

По меньшей мере 71 человек пострадал в ходе беспорядков в Каракасе

Помпео заявил о давлении РФ на Мадуро при его попытке бегства из Венесуэлы

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');