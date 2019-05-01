Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Предполагаемая попытка бегства Мадуро и новый император Японии

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Более 70 человек пострадали в результате беспорядков в Каракасе. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро. Сам Мадуро в телевизионном обращении к нации заявил, что не сдастся "империалистам".

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акций протеста готовился покинуть страну, однако Россия настояла на том, чтобы он остался, заявил госсекретарь США Майк Помпео. В ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал слова Помпео "фейком".

- В Японии взошел на престол император Нарухито. В своем первом обращении к нации в новом статусе он пообещал действовать в соответствии с Конституцией, а также ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.

- Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил генпрокурора США Уильяма Барра в искажении сути его доклада по "российскому делу". По словам Мюллера, краткая версия документа привела к путанице в обществе.

- Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.