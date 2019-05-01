Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Джулиана Ассанжа привезли к зданию суда Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Суд в Великобритании приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог, сообщает Sky News.

"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала слова судьи.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Сам основатель Wikileaks, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

2 мая Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадицию в США.