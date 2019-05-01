Что произошло за день: среда, 1 мая

Упрощенный порядок получения паспортов РФ для украинцев, крымская квартира Зеленского и противоядие от ожогов самой опасной медузы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Расширен перечень граждан Украины, имеющих право на упрощенное получение паспорта РФ. После указа президента вслед за жителями Донбасса такую возможность получат, в частности, имеющие статус беженца и участники программы переселения соотечественников выходцы из ЛНР и ДНР, а также уехавшие из Севастополя и Крыма до марта 2014 года.

- Команде Зеленского пришлось объяснять наличие у его жены квартиры в Крыму. Пресс-служба уточнила, что Елена Зеленская приобрела недвижимость в апреле 2013 года, до воссоединения полуострова с Россией. Семья избранного президента квартирой никогда не пользовалась.

- Британский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы. Основатель Wikileaks отправлен за решетку за нарушение условий освобождения под залог: в 2012 году он не явился в суд, когда его обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах.

- Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Предполагается, что в случае угрозы Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление трафиком.

- Депутат Народного собрания Ингушетии похитил невесту. По словам источника, член фракции "Единая Россия" похитил главврача местной больницы, чтобы жениться на ней. Ситуация урегулирована старейшинами, а свадьба все равно состоится.

- Найдено противоядие от ожогов самой ядовитой медузы в мире - морской осы, яд которой может привести к сердечному приступу и смерти. Австралийские ученые создали антидот, который остановит отмирание клеток и полностью снимет боль от ожога.