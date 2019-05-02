Минобороны России опровергло информацию о гибели четырех военнослужащих в Сирии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - За последнее время на территории Сирии не погиб ни один российский военнослужащий, информация о якобы гибели четверых военнослужащих в провинции Хама является фальшивкой, заявили в Минобороны РФ.

"В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о якобы гибели четверых российских военнослужащих в провинции Хама в результате обстрела, совершенного одной из группировок боевиков. За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении.

Согласно оборонному ведомству, "информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой".

"К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях. Ранее ряд СМИ сообщили о гибели четверых российских военнослужащих на северо-западе провинции Хама в результате обстрела, совершенного одной из группировок боевиков", - сообщают в Минобороны РФ.