Поиск

Минобороны России опровергло информацию о гибели четырех военнослужащих в Сирии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - За последнее время на территории Сирии не погиб ни один российский военнослужащий, информация о якобы гибели четверых военнослужащих в провинции Хама является фальшивкой, заявили в Минобороны РФ.

"В Минобороны России опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о якобы гибели четверых российских военнослужащих в провинции Хама в результате обстрела, совершенного одной из группировок боевиков. За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных Сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи", - говорится в сообщении.

Согласно оборонному ведомству, "информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой".

"К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях. Ранее ряд СМИ сообщили о гибели четверых российских военнослужащих на северо-западе провинции Хама в результате обстрела, совершенного одной из группировок боевиков", - сообщают в Минобороны РФ.

Сирия Хама Россия

Новости

Экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая

Сенатор Грэм передумал звать Мюллера в свой комитет

Глава сенатского комитета США предложит Мюллеру возможность опровергнуть заявления Барра

Что произошло за день: среда, 1 мая

Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона

Мэй отстранила от должности министра обороны Британии Гэвина Уильямсона
Переворот в Венесуэле

Новые столкновения произошли у авиабазы близ Каракаса

Новые столкновения произошли у авиабазы близ Каракаса

США провели очередной испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Представители Зеленского прокомментировали наличие у его жены квартиры в Крыму

Представители Зеленского прокомментировали наличие у его жены квартиры в Крыму

Найдено противоядие от ожогов самых ядовитых медуз в мире

Найдено противоядие от ожогов самых ядовитых медуз в мире
WikiLeaks

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');