Боевики попытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, отражены обстрелы боевиков российской авиабазы Хмеймим.

"2 мая осуществлена очередная попытка обстрела авиабазы Хмеймим со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, удерживающих позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика. Все обстрелы отражены, российские военнослужащие не пострадали, ущерб объектам базы не причинен", - сообщил на брифинге в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

По его данным, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевиками осуществлены обстрелы населенных пунктов Махарда и Скальбия провинции Хама, Алеппо и Хандрат провинции Алеппо.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского, а также функционирование гуманитарного коридора и пункта пропуска Джлеб.

"1 мая лагерь "Эр-Рукбан" по предоставленному гуманитарному коридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 1379 беженцам. Всем покинувшим лагерь сирийцам оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания", - сказал Купчишин.

Он отметил, что в самом лагере беженцев "Эр-Рукбан" гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться, но американское командование в 55-километровой зоне Эт-Танф по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 1 мая 2019 года амнистировано 57832 человека.