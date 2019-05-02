Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

Китайский шпион в рядах ЦРУ, арест экс-главы "Открытой России", разгром "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Экс-сотрудник ЦРУ признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая. По версии следствия, Китай присылал американцу наличные деньги в обмен на секретную информацию. Прокуроры совершили сделку с обвиняемым и попросили для него 21 год лишения свободы вместо пожизненного заключения.

– Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю "Открытой России". Андрея Пивоварова признали виновным в организации несогласованного мероприятия. Всего в ходе первомайских демонстраций в Санкт-Петербугре задержали около 50 человек.

– Американский сенатор-демократ Линдси Грэм пригласил спецпрокурора Мюллера на заседание своего комитета и тут же передумал. Грэм хотел услышать, что Мюллер поправил слова генпрокурора Уильяма Барра по поводу дела о вмешательстве России в выборы 2016 года. Сенатор не стал объяснять перемену своего решения.

– "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом матче 1/2 финала ЛЧ. Число голов Месси за "Барсу" в карьере достигло 600. Кроме того, аргентинец в сотый раз вывел команду с капитанской повязкой.