Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю "Открытой России"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.

"Судья Невского районного суда Черникова признала А.Пивоварова виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (ст. 20.2 ч.2)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе сообщили, что "в деле отсутствовал документ из Смольного о согласовании шествия, вместо него - распечатка скриншота документа из поста ВКонтакте".

Также арест на 10 суток назначили руководителю кампании штаба Навального Александру Шуршеву.

"Александру, начальнику кампании, дали 10 суток ареста. При этом время отсчитывают, начиная с ночи 2 мая, вчерашний день не в счёт", - говорится в сообщении штаба Навального в Санкт-Петербурге в Twitter.

Комментарием суда "Интерфакс" не располагает.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что около 50 участников общественных мероприятий в честь праздника Весны и Труда в Петербурге были доставлены в полицию.

"За нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях в полицию доставлено порядка 50 человек для привлечения к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.

Часть первомайской колонны, в которой шли оппозиционеры, остановилась на главной улице, после чего полиция задержала несколько человек, в частности, петербургского депутата Максима Резника.

После профилактической беседы он был отпущен без составления протокола, сообщили ранее в МВД.

Также в среду о задержании нескольких активистов сообщали представители оппозиционных партий и движений, в частности, "Открытой России" и незарегистрированной партии "Другая Россия".