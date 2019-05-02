Около 200 человек вышли на акции в Одессе в годовщину трагедии 2 мая

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Акции на Куликовом поле в Одессе, приуроченные к пятой годовщине трагических событий 2014 года, проходят спокойно, заявил в четверг первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Как видите, у нас на эту минуту все спокойно, никаких сообщений о минировании не было. Мы понимаем все вызовы, поэтому организовали работу одесской полиции, также прибыли приданные силы Национальной гвардии и патрульной полиции", - цитирует его пресс-служба МВД Украины.

Первый замминистра добавил, что в акциях принимают участие 200 человек, место проведения мероприятия было взято под охрану и обследовано взрывотехниками.

По его словам, в охране порядка задействованы 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Яровой добавил, что на территории Одессы созданы мобильные группы, в том числе спецподразделения, которые будут действовать, исходя из обстановки. Полиция со среды ввела контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах проводится тщательная проверка транспортных средств.