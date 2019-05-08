В Одессе подожгли цветы и фотографии на месте трагедии у Дома профсоюзов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные повредили цветы и таблички, установленные у Дома профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года, полиция проводит проверку.

"Сегодня ночью возле Дома профсоюзов неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года. Сейчас сотрудники полиции предпринимаю меры по установлению обстоятельств происшествия и личностей правонарушителей", - сообщается на сайте Национальной полиции в Одесской области в среду.

Позже было опубликовано видео с камер наблюдения, на которых видно трех злоумышленников, которые обливают мемориал горячей жидкостью и поджигают его.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии находились в Доме профсоюзов, который был подожжен. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

На прошлой неделе в годовщину трагедии в Одессе прошли памятные мероприятия, после которых у Дома профсоюзов осталось много цветов, записок с именами жертв и фотографий погибших.