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Американская ракета New Shepard отправилась в суборбитальный полет

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В США произведен успешный старт многоразовой частной ракеты New Shepard, сообщила компания-разработчик Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Запуск 18-метровой ракеты, предназначенной в перспективе для коммерческих полетов туристов на высоту около 100 км, был осуществлен в 16:35 по Москве со стартовой площадки в западном Техасе.

Как стало известно позднее, запуск прошел успешно. Осуществлена успешная посадка капсулы и первой ступени ракеты Спускаемая капсула поднималась на высоту 105,5 км.

Это уже 11-й испытательный запуск ракеты. На ее борту находится аппаратура и материалы для проведения 38 научных исследований, в том числе девяти - в интересах НАСА. В частности, будет протестирована технология 3D-печати, которая позволит впервые создавать металлические детали в космосе, проведены биомедицинские исследования, а также испытана центрифуга для моделирования лунной и марсианской гравитации.

Система New Shepard представляет собой пилотируемую капсулу, стартующую вертикально с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя и затем приземляющуюся с помощью парашютов. Герметичная капсула предназначена для шести человек, она оснащается системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона ракетой-носителем длительностью 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров, условно принимаемой в качестве границы между атмосферой и космосом. При этом пассажиры капсулы, полет которой длиться в общей сложности 10 минут, могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

Ракета-носитель совершает самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет.

Как ранее сообщали ранее представители Blue Origin, места на New Shepard предполагается продавать туристам за $300 тыс. На корабле смогут размещаться шесть туристов.

New Shepard Blue Origin

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