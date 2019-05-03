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Мадрид не выдаст Венесуэле укрывшегося в посольстве оппозиционера

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти Испании предупредили Венесуэлу, что не намерены передавать ей видного оппозиционера Леопольдо Лопеса, укрывшегося в испанском посольстве в Каракасе, сообщает мадридская газета ABC.

По данным газеты, в настоящее время Лопес находится в резиденции посла Хесуса Сильвы.

Ранее на этой неделе находившийся под домашним арестом Лопес сообщил, что его освободили сочувствующие оппозиции военные. Вскоре после этого он вместе с семьей прибыл в испанское посольство.

В четверг судебные власти Венесуэлы выдали ордер на арест Лопеса, координировавшего масштабные антиправительственные акции протеста в 2014 году. После этого Лопес получил 13-летний тюремный срок, позже заменённый на домашний арест в связи с ухудшением состояния здоровья.

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