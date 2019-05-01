Сбежавший из-под ареста оппозиционер укрылся в посольстве Испании в Каракасе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, днем ранее бежавший из-под домашнего ареста, находится в посольстве Испании в Каракасе, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на испанский МИД.

Оппозиционер укрылся в посольстве вместе с женой и 15-месячной дочерью.

Лопес заявлял ранее, что его освободили сочувствующие оппозиции военнослужащие.

Леопольдо Лопес в 2014 году возглавил акции протеста в Каракасе, но был арестован. Его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако в 2017 году тюремное заключение было заменено на домашний арест.