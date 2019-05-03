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Полиция Нью-Йорка обвинила трех подростков в подготовке взрыва в школе

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала трех 16-летних подростков по подозрению в сговоре с целью взорвать бомбу в школе, сообщил в четверг телеканал Fox News.

Полицейские прибыли в школу на острове Лонг-Айленд в четверг утром по вызову администратора. Ученики уведомили его об услышанном в школьном автобусе разговоре сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.

Сейчас подросткам были предъявлены обвинения в сговоре.

После проведения обысков в домах подозреваемых полицейские обнаружили книгу, содержащую информацию, как самостоятельно собрать бомбу.

США Нью-Йорк

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