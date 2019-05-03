Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг официально выдвинул кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда при ООН, теперь ее должен поддержать Сенат, сообщает в пятницу The Hill.

В случае подтверждения кандидатуры в Сенате Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне", - написал Дональд Трамп в феврале, когда предложил ее кандидатуру.

Bloomberg в феврале сообщал, что Дональд Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН. Ранее представитель госдепа Хизер Нойерт отказалась занять пост постоянного представителя США при ООН.