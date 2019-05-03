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Трамп направил кандидатуру постпреда США при ООН на одобрение в Сенат

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг официально выдвинул кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда при ООН, теперь ее должен поддержать Сенат, сообщает в пятницу The Hill.

В случае подтверждения кандидатуры в Сенате Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генеральной Ассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.

57-летняя Келли Найт Крафт служила послом США в Канаде с октября 2017 года.

Кроме того, она вместе со своим мужем Джо Крафтом была крупным спонсором Республиканской партии.

"Келли проделала выдающуюся работу, представляя нашу нацию, и я не сомневаюсь, что под ее руководством наша страна будет представлена на самом высоком уровне", - написал Дональд Трамп в феврале, когда предложил ее кандидатуру.

Bloomberg в феврале сообщал, что Дональд Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН. Ранее представитель госдепа Хизер Нойерт отказалась занять пост постоянного представителя США при ООН.

США ООН Дональд Трамп Сенат США

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