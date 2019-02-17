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Хизер Нойерт решила не добиваться поста постпреда США при ООН

В скором времени президент США Дональд Трамп объявит о новом кандидате

Хизер Нойерт решила не добиваться поста постпреда США при ООН
Фото: Reuters

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Представитель госдепа Хизер Нойерт решила отказаться от предложения занять пост постоянного представителя США при ООН, сообщили в воскресенье в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня Хизер Нойерт сообщила, что отзывает свою кандидатуру на должность постпреда США при ООН", - отмечается в заявлении госдепа.

В нем говорится, что в скором времени президент США Дональд Трамп объявит о новом кандидате.

Сама Нойерт, как отмечается в заявлении госдепа, пояснила, что приняла такое решение в связи с семейными обстоятельствами. "Последние два месяца стали серьёзным испытанием для моей семьи, и поэтому я решила ради неё снять свою кандидатуру", - заявила она.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что уважает решение своей сотрудницы и пожелал ей успеха в будущем. "Я знаю, что она будет лучшим образом представлять США, вне зависимости от того, какую роль будет выполнять", - подчеркнул Помпео.

В заявлении госдепа Нойерт по-прежнему названа представителем этого ведомства. О том, планирует ли она и дальше выполнять эту работу, не говорится.

В течение нескольких последних месяцев Нойерт готовили к сенатским слушаниям по утверждению ее кандидатуры. При этом многие СМИ предполагали, что затянувшаяся подготовка проходит не совсем гладко. Сам факт выдвижения такой кандидатуры стал сюрпризом для многих наблюдателей, так как традиционно США в ООН представляют опытные, авторитетные специалисты по международным отношениям. Прежний постпред США, Никки Хейли, - бывший губернатор. Ее считают восходящей звездой американской политики.

Нойерт долгое время работала на телевидении, затем стала представителем госдепа.

Теги: Хизер Нойерт
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