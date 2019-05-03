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Сеул призвал Пхеньян сделать видимые шаги по денуклеаризации

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва призвала Пхеньян продемонстрировать его шаги к денуклеаризации, если КНДР хочет ослабления международных санкций, передают местные СМИ в пятницу.

"Должны быть какие-то видимые, конкретные и существенные действия в этом направлении (денуклеаризации - ИФ), чтобы международное сообщество что-то сделало с санкциями", - заявила она журналистам на пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что Южная Корея и США находятся на завершающей стадии подготовки визита спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана в Сеул на следующей неделе. Поездка намечена на 8-10 мая.

В конце февраля состоялся второй саммит США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против Северной Кореи. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД Северной Кореи по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Саммит США - КНДР в Ханое

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В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.На улице политиков ждали десятки школьников, размахивающие флажками Северной Кореи и СШАПосле личной встречи лидеры двух стран перешли к ужину. За столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни. Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".В Ханое Дональд Трамп также встретился с главой Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Их встреча прошла в президентском дворце.Многочисленные жители столицы Вьетнама выстраиваются вдоль пути следования кортежей, чтобы приветствовать мировых лидеровВласти Ханоя ввели беспрецедентные меры безопасности в городе. В столице Вьетнама развернуты дополнительные патрули военных и сотрудников полиции. Еще в минувшее воскресенье в город прибыли около 100 сотрудников службы госбезопасности КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает по итогам второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжения прогресса, достигнутого на саммите в Сингапуре в прошлом году.
В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.
Южная Корея Северная Корея КНДР США

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