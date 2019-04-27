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Япония и США договорились сохранить санкции в отношении КНДР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР, в субботу сообщило агентство Kyodo.

Договоренность была достигнута в ходе переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В частности, Абэ выразил уверенность, что Трамп принял верное решение, когда отказался от подписания каких-либо соглашений с КНДР в ходе ханоского саммита с Ким Чен Ыном.

В то же время глава японского правительства подчеркнул, что его государство намеревается играть активную роль в денуклеаризации КНДР и тесно сотрудничать в этом направлении с США.

В пятницу сообщалось, что глава японского правительства прибыл в САША с официальным рабочим визитом, в рамках которого пройдут двусторонние встречи с участием должностных лиц национальной безопасности и торговли, а также частный ужин между двумя лидерами и их супругами.

США Япония КНДР

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