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Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону

Президенты проговорили больше часа

Путин и Трамп впервые за долгое время пообщались по телефону
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс. По ее словам, беседа длилась более часа.

"Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая", - заявила Сандерс журналистам.

Она отметила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. "Оба лидера знали, что там не было сговора", - сказала она.

Последний разговор российского и американского лидеров был очным, он состоялся в начале декабря прошлого года на саммите "двадцатки" в Буэнос-Айресе и прошел "на ногах". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имел место "короткий контакт". Изначально предполагалось, что Путин и Трамп проведут полномасштабную встречу в рамках саммита G20, но она была отменена по инициативе американской стороны из-за инцидента в Керченском проливе.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года, тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

Владимир Путин Дональд Трамп

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Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны

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