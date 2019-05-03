Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоялся по инициативе американской стороны, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.

"Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Путин также проинформировал Трампа об основных итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля, "подчеркнув, что добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею".

Затрагивалась обстановка на Украине в контексте недавних президентских выборов. "Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", - сообщили в Кремле.

"В ходе обмена мнениями по ситуации вокруг Венесуэлы президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе - подрывают перспективы политического урегулирования кризиса", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в Кремле, "главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер".

Ранее о разговоре двух президентов сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, заявив, что Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта 2018 года, тогда в пресс-службе Кремля сообщили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях".