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Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 мая

Обстрелы в Израиле и секторе Газа, размышления Гуайдо о госперевороте и предполагаемая причина отставки британского министра обороны

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU – Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Израильтянин и несколько палестинских боевиков стали жертвами взаимных ударов. Израиль ударил по 120 объектам в секторе Газа после ракетного обстрела. Скоро в Тель-Авиве должно пройти "Евровидение".

– Хуан Гуайдо признался в просчетах при подготовке военного переворота. Лидер венесуэльской оппозиции признался, что готов к вооруженному вмешательству США. Гуайдо считает, что переоценил готовность военных встать на свою сторону.

– Британский министр обороны лишился поста из-за высказываний о болезни премьера. Якобы Гэвин Уильямсон считает Терезу Мэй неспособной занимать свой пост из-за диабета. Так или иначе, официальная причина отставки не связана с Терезой Мэй.

– ЦТАК рассказало о пусках северокорейских ракет, которые вызвали беспокойство по всему миру. После большого резонанса Северная Корея сообщила, что провела испытания реактивных снарядов. Наблюдатели говорят, что эти вооружения не подпадают под международные запреты.

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