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Израильтянин и несколько палестинских боевиков стали жертвами взаимных ударов

Минобороны Израиля пообещало активизировать удары по боевикам

Израильтянин и несколько палестинских боевиков стали жертвами взаимных ударов
Дом, попавший под обстрел в израильском городе Ашкелоне
Фото: Reuters

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты шесть боевиков палестинского движения "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщила газета The Times of Israel со ссылками на собственные источники и официальных представителей обеих сторон. Тела еще четырех палестинцев не опознаны.

Израильтянин погиб при попадании палестинской ракеты в жилой дом в городе Ашкелоне.

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Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски более 400 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Газе.

Представитель армии обороны Израиля заявил журналистам, что удары по боевикам будут активизироваться.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

Израиль Ашкелон сектор Газа

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