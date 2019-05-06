"Известия" узнали о планах Минтруда заменить сертификаты на маткапитал реестром

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в России в бумажном виде, к 2020 году могут отменить, при этом матерей, родивших или усыновивших второго ребенка, будут заносить в специальный цифровой реестр, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра.

"Минтруд планирует перейти на реестровую модель выдачи сертификатов на материнский капитал, рассказал А.Скляр. Это означает, что родителям перестанут выдавать документ на бланке строгой отчетности. Их право на капитал занесут в специальный реестр, а если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ, пояснил замминистра", - говорится в публикации.

При этом замглавы Минтруда в беседе с изданием уточнил, что работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также других процедур.

К началу второго квартала 2020 года в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы - в электронном виде, добавили в пресс-службе ведомства. Также чиновники намерены сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать необходимую информацию в других госорганах самостоятельно, отмечается в статье.

Издание напоминает, что сейчас для оформления сертификата на материнский капитал требуются заявление, паспорт и свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей. Можно подать их в МФЦ либо в Пенсионный фонд России (ПФР) лично или по почте. Также можно оформить услугу в электронном виде, но оригиналы документов все равно нужно будет принести в ПФР; через 15 дней сертификат должен быть готов, его можно получить в отделении или по почте.

По мнению опрошенных газетой экспертов, нововведение позволит оформлять право на материнский капитал вдвое быстрее - в течение семи дней. При этом не исключено, что выписки из реестра станут платными, пишет издание.