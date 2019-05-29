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"Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала "

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU -Комиссия Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства предлагает ввести новую субсидию, которую следует выплачивать семьям при появлении третьего ребенка, но лишь в том случае, если все дети рождены и воспитываются в одной семье в зарегистрированном браке, сообщает в среду газета "Известия".

"В России может появиться так называемый "отцовский капитал" - субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке", - говорится в публикации со ссылкой на соответствующий доклад комиссии ОП.

При этом "отцовский капитал" не будет исключать материнский капитал - он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил в беседе с изданием автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453,026 тыс. рублей.

"Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, "третьего ребенка заказывает отец". Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной", - приводит газета слова Рыбальченко.

По данным издания, реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

Между тем в Пенсионном фонде России воздержались от комментариев по этому вопросу. В министерстве труда и социальной защиты РФ изданию сообщили, что предложения Общественной палаты в ведомство не поступали, пишут "Известия".

Общественная палата

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