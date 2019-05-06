У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Он сообщил, что его супруга Меган Маркл и ребенок чувствуют себя хорошо. Новорожденный весит 3,3 килограмма.

Семья еще не приняла решение, как назовет первенца, отмечает телеканал "Би-би-си".

Сын герцога и герцогини Сассекских - восьмой правнук королевы Великобритании Елизаветы. Мальчик стал седьмым в очереди на наследование престола.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В октябре стало известно, что пара ждет ребенка.