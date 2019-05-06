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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Он сообщил, что его супруга Меган Маркл и ребенок чувствуют себя хорошо. Новорожденный весит 3,3 килограмма.

Семья еще не приняла решение, как назовет первенца, отмечает телеканал "Би-би-си".

Сын герцога и герцогини Сассекских - восьмой правнук королевы Великобритании Елизаветы. Мальчик стал седьмым в очереди на наследование престола.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В октябре стало известно, что пара ждет ребенка.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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После свадебной церемонии в часовне Святого Георгия принц Гарри и Меган Маркл проехали по улицам Виндзора в конном экипаже - открытом ландо AscotТоржественный выход молодоженов из часовни в Виндзорском замке встретили аплодисментамиНовоиспеченные супруги - принц Гарри, герцог Сассекский и его жена Меган, герцогиня СассекскаяМолодоженов на ступенях часовни в Виндзорском замке запечатлели десятки любительских и профессиональных фотокамерСвадебный наряд Меган Маркл создал британский дизайнер, креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер - длинное белое платье, слегка открывающее плечи, и ажурная фата, голову "невесты года" украсила бриллиантовая тиараЗа тем как принц Гарри и Меган Маркл обменивались клятвами и кольцами в часовне Святого Георгия, наблюдали в числе гостей такие знаменитости как актер Джордж Клуни со своей женой Амаль, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, ведущая американских шоу Опра УнфриМеган Маркл в белом платье от Givenchy прибыла к часовне Святого Георгия вместе со своей матерью Дорией РэгландПосмотреть на королевскую свадьбу в Виндзоре собрались тысячи человекПринца Гарри (слева) к месту бракосочетания в часовне Святого Георгия сопровождал его брат и шафер принц Уильям (справа)
После свадебной церемонии в часовне Святого Георгия принц Гарри и Меган Маркл проехали по улицам Виндзора в конном экипаже - открытом ландо Ascot
Великобритания Гарри Меган Маркл

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