Что произошло за день: понедельник, 6 мая

Подробности расследования катастрофы Superjet, сын принца Гарри и реальные сроки для Мамаева и Кокорина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Приоритетной версией катастрофы Superjet назвали попадание молнии. По словам пилота, именно это привело к отказу радиосвязи и другой электроники. СКР помимо неблагоприятных метеоусловий рассматривает версии ошибки пилотирования и технической неисправности. Информацию о попадании молнии в лайнер подтверждает один из выживших пассажиров. Он также уточнил, что кто-то действительно стал снимать вещи с багажных полок, но лишь потому, что на это было время из-за очереди.

- В сгоревшем в "Шереметьево" самолете найдены тела 41 человека, в том числе одного ребенка. В СКР уточнили, что для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы. Также обнаружены бортовые самописцы, начата их расшифровка. В Минтрансе подчеркивают, что пока нет причин прекращать полеты Superjet 100.

- У британского принца Гарри родился сын. Это первый ребенок в семье внука королевы Елизаветы II и его супруги американки Меган Маркл.

- Прокурор попросил реальные сроки для Александра Кокорина и Павла Мамаева: 1 год и 6 месяцев для первого и 1 год и пять месяцев для второго.

- В Луганске заработал пункт приема документов для получения паспортов РФ. Там же могут получить консультацию те, у кого нет полного пакета бумаг.

- Новая волна "минирования" объектов началась в Москве. По данным источника, сигналы о взрывчатке получили около 20 учреждений, в основном, торговых центров. Официально столичная полиция эти данные пока не подтверждает.