Минские власти согласовали акцию "Бессмертный полк" 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в Минске, мероприятие уже согласовано, сообщил организатор акции Валерий Драко, слова которого приводят белорусские СМИ.

"По согласованию с Мингорисполкомом, в рамках проведения праздничных мероприятий к 74-й годовщине Победы согласовано место сбора участников акции "Бессмертный полк" 9 мая в 10:00 на набережной Свислочи - у Дома-музея съезда РСДРП", - сказал Драко порталу tut.by.

По его словам, горисполком сообщил о своем решении 3 мая. "Организаторы ждут всех желающих принять участие в международной патриотической акции с портретами своих родственников-победителей", - добавил он.

Драко отметил, что организаторов устраивает предложенный городскими властями формат, хотя они планировали в этом году, как и в прошлом, пройти от площади Якуба Коласа до площади Победы. По его словам, на акцию приглашают людей с портретами "родственников-победителей", разрешены "баннеры, транспаранты и флаги по теме". После сбора у Дома-музея участники пройдут на площадь Победы и возложат цветы к монументу.

Также белорусские СМИ отмечают, что Минский горисполком предложил участникам акции "Бессмертный полк" присоединиться к общереспубликанской официальной акции "Беларусь помнит" с учетом идентичности целей.

В Минске 9 мая на площади Победы и прилегающей части проспекта Независимости пройдет республиканская акция памяти "Беларусь помнит" и торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу Победы.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник отметил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг проведения акции "Бессмертный полк" в ряде городов Беларуси и Казахстана, но делать выводы не спешат. "Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", - сказал Песков.

Проблемы с разрешением в 2018 году

В 2018 году минские власти сначала не дали организаторам акции "Бессмертный полк" разрешения на проведение акции и предложили им принять участие в акции "Беларусь помнит". Затем, после публикаций в ряде российских СМИ, разрешение было предоставлено и акция состоялась.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно комментировал инициативу о проведении акции "Бессмертный полк" в Минске. "Я категорически против. Не потому что против этой акции. Это блестящая акция, российская акция, мы с президентом России обсуждали несколько лет назад этот вопрос. (...) Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею. Помните? (...) Почему мы должны бросить свое "Беларусь помнит" и схватиться за "Бессмертный полк"?" - заявлял в марте 2019 года Лукашенко.