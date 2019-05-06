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Песков прокомментировал возможный запрет "Бессмертного полка" в некоторых городах Белоруссии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг проведения акции "Бессмертный полк" в ряде городов Белоруссии и Казахстана, но делать выводы не спешат.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами его попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что в ряде городов Белоруссии и Казахстана не дают разрешения на проведение этих акций.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Поэтому здесь мы тоже бы не спешили делать какие-то заключения", - сказал Песков.

Казахстан в акции "Бессмертный полк" участвует седьмой год. В Алма-Ате, как ожидается, в шествии примут участие более 120 тыс. человек.

В Белоруссии в 2018 году в Мингорисполком была подана заявка на проведение на День Победы в Минске отдельного шествия под названием "Бессмертный полк". Власти города отказали ей, мотивируя свое решение тем, что на 9 мая уже запланирована другая акция с аналогичными целями и задачами - "Беларусь помнит". Позже власти города пригласили участников "Бессмертного полка" присоединиться к акции "Беларусь помнит", разрешив собраться на площади Якуба Коласа и пройти отдельной колонной до площади Победы.

Дмитрий Песков Белорусия Казахстан

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