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США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович
Посол США на Украине Мари Йованович
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает в понедельник ресурс ZN.UA со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон", - пишет издание.

По данным ZN.UA, до назначения нового главы дипломатической миссии на Украине соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает подтверждением этой информации.

18 августа 2016 года предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Киеве Джеффри Пайетт после трех лет работы покинул Украину. Вновь назначенный посол Мари Йованович вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко 23 августа того же года.

Украина Мари Йованович

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