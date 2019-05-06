США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

Посол США на Украине Мари Йованович Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, сообщает в понедельник ресурс ZN.UA со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Мари Йованович экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, посол должна прилететь в Украину. И 20 мая, о чем уведомили сегодня всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон", - пишет издание.

По данным ZN.UA, до назначения нового главы дипломатической миссии на Украине соответствующие обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает подтверждением этой информации.

18 августа 2016 года предыдущий руководитель американской дипломатической миссии в Киеве Джеффри Пайетт после трех лет работы покинул Украину. Вновь назначенный посол Мари Йованович вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Вадиму Пристайко 23 августа того же года.